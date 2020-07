Presença algarvia em vídeo dedicado aos profissionais de saúde

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

Os cantores algarvios Susana Travassos e Dino D’ Santiago, fazem parte do projeto que reuniu, virtualmente, trinta artistas de países lusófonos na gravação da canção “Anjos Secretos“ (ver vídeo anexo), em que se homenageia os profissionais de saúde de todo o mundo e, muito em particular, os da comunidade lusófona, pela sua luta contra o COVID-19.

Esta canção de homenagem aos que estão na linha da frente, foi composta por Francis Hime e pelo fadista Jorge Fernando.

Com direção de Paulo Mendonça, o vídeo foi realizado exclusivamente com gravações feitas através de smartphones e reúne, para além da cantora algarvia Susana Travassos que viveu cerca de dez anos no Brasil onde fez carreira e de Dino D’ Santiago, nomes como Jorge Fernando, Ney Matogrosso, Ana Moura, Camané, Lenine, Marisa Liz, Fábia Rebordão, Tito Paris, Zélia Duncan, Francis Hime, entre outros.

O vídeo está já disponível no YouTube e o valor gerado com as visualizações reverte a favor da organização.

Anjos Secretos – Letra

Vem dum mundo traiçoeiro

Hábil, resiste e se espalha

Bicos de pé sorrateiro

Se apodera de quem calha

Não tem voz

Nem se anuncia

Não se faz anunciar

Esvazia a vida e vazia

Quer-nos a vida tomar

Menos fé e mais recato

Ao destino que se apronta

Que até Deus se curva grato

A quem de nós tomo conta

A bata branca em segredo

Sem medo do que há-de vir

Entre o contágio e o medo

Sem medo de desistir

Sem contar horas, despertos

À luz duns deuses ocultos

Os nossos anjos secretos

São simples nomes e vultos

Sem rosto, cor ou idade

Num servir que é permanente

Que a gratidão de verdade

É pra quem cuida do gente

Não há mãos, não há abraços

Só um simples gesto faço

Pra te dizer como sinto

Não te encostar ao meu peito

Não te apertar do meu jeito