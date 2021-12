Presépio de rua e mercadinho de Natal animam as ruas da Guia

“Guia Natal” está de regresso com um programa repleto de iniciativas que prometem animar a quadra natalícia nesta freguesia do concelho de Albufeira, entre 3 de dezembro e o dia 6 de janeiro, anunciou a autarquia.

A partir desta sexta-feira, já é possível visitar o Presépio de Rua, em exibição entre a Ermida de Nossa Senhora da Guia e a Igreja Matriz. O presépio é composto por um conjunto de figuras de grandes dimensões, da autoria da escultora britânica Toin Adams, que representam várias cenas históricas associadas ao nascimento de Jesus.

O programa inclui ainda o tradicional Mercadinho de Natal, que poderá visitar junto ao Polidesportivo da Guia, nos dias 18 e 19 de dezembro, entre as 14:00 e as 19:00, e uma exposição de árvores de Natal criadas pelas escolas e lares da freguesia a partir de materiais reciclados, no Cemitério Medieval da Guia. A exposição está patente entre os dias 9 de dezembro e 6 de janeiro, das 9:00 às 21:00.

