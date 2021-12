Presépio em Cortiça e Madeiro mantém vivas as tradições na Cortelha

A aldeia da Cortelha, localizada em plena Serra do Caldeirão, mantém a tradição de apresentar o seu Presépio em Cortiça no largo da Associação, até ao dia 6 de janeiro. Este ano, na véspera de Natal, será também acendido o Madeiro de Natal da Cortelha.

Quem por estes dias se deslocar até ao interior do concelho de Loulé, nomeadamente à aldeia da Cortelha, terá a oportunidade de contemplar o Presépio em Cortiça desta freguesia.

Segundo a Associação dos Amigos da Cortelha, responsável pela realização do presépio, “depois de largas semanas a arranjar os melhores canudos de cortiça, a carregar as pedras da ribeira para a construção do cenário do nascimento de Jesus e a recolher musgo, a população da Cortelha orgulha-se agora de poder mostrar o seu presépio”.

Para a construção do Presépio da Cortelha a população utilizou materiais oriundos da Serra do Caldeirão, sendo a cortiça o elemento fundamental, “com a consequente carga sentimental a ela inerente”. Sendo esta a principal fonte de rendimento dos habitantes da aldeia, a cortiça desempenha neste presépio “algo muito mais importante do que simples matéria-prima: transporta a alma das gentes da Cortelha”.

Na véspera do dia de Natal, 24 de dezembro, será acendido o Madeiro de Natal da Cortelha, uma iniciativa que as gentes da Cortelha pretendem que se torne “num ponto de encontro e passagem dos habitantes desta aldeia”.

A tradição de montar e construir o presépio em cortiça na Cortelha, teve início em 2004, quando a aldeia se candidatou ao Concurso de Presépios das Aldeias do Algarve, uma iniciativa da CCDR Algarve, onde obteve o primeiro lugar. A partir daí, todos os anos pela altura do Natal, os habitantes juntam-se e começam a preparar os materiais e a tentar encaixá-los no cenário idealizado para a montagem do presépio, que poderá, nesta edição, ser visitado até dia 6 de janeiro.

