Presépios de grandes dimensões espalham espírito de Natal em Albufeira

Com a aproximação do mês de dezembro, começam os preparativos para a quadra natalícia no concelho de Albufeira. Até 6 de janeiro, as ruas da freguesia da Guia voltam a vestir-se a rigor para a época natalícia, com reis magos, centuriões, anjos e pregadores a trazerem a magia às ruas, para presenciar o nascimento do menino Jesus. Ao todo, são 30 as figuras que constituem este presépio de rua de grandes dimensões, que representam diversas cenas históricas associadas ao nascimento de Jesus.

No total, a escultora Toin Adams, reputada artista britânica residente no Algarve há mais de uma década, apresenta trinta figuras que se estendem numa extensão considerável entre a ermida de Nossa Senhora da Guia e a igreja matriz.

Entretanto, os bombeiros de Albufeira também estão a preparar o seu presépio de Natal, que tem como tema o “Nascimento de Jesus e a magia da água”.

Com mais de 100 metros quadrados de superfície e diversas figuras distribuídas entre musgo, areia, pedras, igrejas, fontanários, construções árabes e europeias, este presépio – também ele de grandes dimensões – está a ser feito à mão pelos próprios bombeiros.

O presépio irá estar exposto no parque de viaturas do quartel dos bombeiros, entre o dia 1 de dezembro e o dia 8 de janeiro, e poderá ser visitado por toda a população, das 9h00 às 23h00. A inauguração está programada para as 15h00 do dia 1 de dezembro.

