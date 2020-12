Presidenciais: João Ferreira visita VRSA e Faro

João Ferreira, candidato do PCP à Presidência de República, dedica dia ao Serviço Nacional de Saúde em visita a VRSA e Faro.

O candidato estará dia 11 de Dezembro em nova jornada de contacto com os trabalhadores e as populações do Algarve.

João Ferreira pretende com esta visita, transmitir a sua visão sobre as principais ameaças que se colocam ao SNS e à necessidade do seu reforço.

O candidato do PCP, visitará pelas 10h30, o Centro de Saúde do Baixo Guadiana, seguindo-se um contacto com a população do concelho de Vila Real de Santo António, junto ao mercado municipal.

Durante a tarde, a partir das 15h00, o candidato participará numa ação de contacto com os utentes e profissionais do Hospital de Faro (Centro Hospitalar Universitário do Algarve).

A candidatura de João Ferreira à Presidência da República salienta que «as opções que têm contribuído para a desvalorização do SNS na região do Algarve – a falta de profissionais e a não valorização dos seus direitos, as listas de espera, os milhares de utentes sem médico de família, a ausência de investimento público, entre outros problemas – são inseparáveis da promoção do negócio em torno da saúde privada e do saque que esses grupos económicos estão a fazer aos recursos públicos, particularmente no Algarve».

Afirma ainda que «só com a valorização do SNS se assegurará o direito de todos os portugueses a cuidados de saúde, conforme está expresso na Constituição da República Portuguesa».

