Presidente da Câmara de Albufeira partilha palavra de “esperança” na mensagem de ano novo

José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal de Albufeira, deixou uma mensagem de esperança e fraternidade para o ano que se avizinha e fez a retrospetiva de 2018. O autarca recordou os principais investimentos nas diversas áreas municipais, em jeito de balanço, e traçou metas para o futuro ano, que se adivinha “com bastante trabalho e com ainda mais investimento para que tenhamos uma comunidade com qualidade de vida e feliz”

“Nesta altura em que celebramos o Natal e tudo o que ele simboliza, devemos reter que é necessário praticar durante todo o ano estes valores de solidariedade, fraternidade e bondade. É essencial que sejamos todos amigos independentemente das cores políticas, das etnias, dos credos ou dos clubes desportivos de cada um”. Foi com estas palavras de esperança que José Carlos Rolo deu início à cerimónia de apresentação de cumprimentos à comunidade albufeirense que, todos os anos, se reúne nos paços do concelho para ouvir as palavras dos presidentes da câmara e da assembleia municipal, nos últimos dias do calendário.

José Carlos Rolo recordou os principais momentos de 2018, alguns “menos bons” como o inesperado falecimento do presidente Carlos Silva e Sousa, “a quem presto desde já a minha sincera homenagem”. O presidente da câmara, que assumiu a liderança em março de 2018, faz um balanço positivo destes meses à frente do município: “o executivo tentou reorganizar os serviços e deu início a um conjunto alargado de investimentos, entre eles na rede viária de todas as freguesias, onde investimos perto de 2, 5 milhões de euros. Estamos na segunda fase da pavimentação de caminhos e dentro de dois anos prevemos ter o concelho todo pavimentado”. Em projeto está também a requalificação da Rua António Aleixo, com um novo modelo de iluminação pública, passeios e estacionamento; da Rua do MFA; de todo o eixo viário que vai da rotunda dos Golfinhos até à Ourada; da estrada que liga a rotunda da Balaia à Ponte Barão; da estrada que liga Vale Parra à Guia; da Avenida Sá Carneiro; da Rua do Município e de toda a baixa da cidade. “Vamos investir muitos milhões de euros na requalificação de todo o concelho. Albufeira vai ganhar uma nova face”, assegurou o presidente.

A rede de água e saneamento foi outra área onde houve uma forte intervenção, orçada em cerca de 4 milhões de euros, com o objetivo de “substituir e ampliar a rede de água, e estender o saneamento básico a todo o concelho”, empreitadas que irão continuar em 2019.

Durante o seu discurso, o autarca, sempre ladeado pelo restante executivo, destacou também as áreas da educação, com a melhoria do parque escolar existente e com a recente medida da isenção do pagamento das refeições no pré-escolar e primeiro ciclo das escolas do concelho.

A nível desportivo, José Carlos Rolo relembrou as intervenções realizadas a diversas infraestruturas, quer municipais quer dos clubes: “Albufeira é um concelho riquíssimo em associativismo, sobretudo desportivo. Os clubes têm uma forte dinâmica e a autarquia tem apoiado financeiramente, com transportes, logística, instalações, homenagens e eventos desportivos, ou seja, tentamos criar todas as condições para que as várias modalidades possam ser praticadas em Albufeira”.

Considerada a “capital do turismo” do país, Albufeira irá continuar na linha da frente em matéria de promoção turística. “No ano de 2018 marcámos presença nas principais feiras europeias, com a parceria da APAL, promovendo Albufeira no estrangeiro como um destino de qualidade. Em 2019, esperamos contar com um reforço de parcerias com outras entidades para que juntos possamos chegar mais longe”, adiantou o presidente da câmara.

A habitação tem sido um dos pontos mais nevrálgicos do concelho, mas José Carlos Rolo garante que está prevista a criação de três novos polos de habitação municipal nas freguesias de Paderne (40 frações), e Albufeira e Olhos de Água (20+29 fogos). O presidente explicou que “um dos principais problemas é que a autarquia não tem património. Deveriam ter sido adquiridos terrenos para que agora os pudéssemos utilizar. Estamos a tentar adquirir algumas parcelas conforme vão aparecendo”. Além de habitação social, esses terrenos servirão também para a criação de espaços verdes e de parques de estacionamento.

Ainda na área da ação social, o autarca fez saber que no novo ano serão construídos dois lares e centros de dia, um em Olhos de Água e outro em Fontainhas, iniciado com a Nuclegarve mas que a câmara vai assumir a construção. “Depois temos ainda o Lar dos Caliços, cujo processo está mais demorado e que está relacionado com a ASHA”.

Para 2019 está ainda previsto a implementação de um sistema de videovigilância, “que se pretende dotar residentes e turistas de maior segurança”; de um projeto de revitalização da baixa de Albufeira e de Olhos de Água; da revisão do PDM; da transferência de competências do Governo para a câmara municipal, nomeadamente nas áreas da educação, saúde, limpeza de praia e licenciamento dos concessionários de praia; e de um melhoramento na higiene urbana do concelho através da contratação de diferentes prestadores de serviços. José Carlos Rolo garantiu que o município está ao lado das associações, empresários e cidadãos que queiram participar no desenvolvimento das atividades municipais. “Queremos contar convosco para tomarmos decisões partilhadas em prol do desenvolvimento da nossa comunidade”, assegurou o edil, terminando a sua intervenção.

Paulo Freitas concordou com o autarca de Albufeira, apelando para que todos participem nas decisões municipais: “venham às assembleias municipais e responsabilizem-nos pela vossa presença. O apoio de todos é fundamental”. O presidente da assembleia antevê “um ano de mudança, com muito trabalho, empenho e dedicação”. Paulo Freitas deixou votos de “paz, harmonia, entreajuda, fraternidade e cooperação entre todos, para que juntos consigamos trabalhar em prol das nossas famílias”.

A cerimónia terminou com a atuação do Grupo Coral do Conservatório de Albufeira e com a entrega de uma lembrança a todos os presentes, desde entidades oficiais, forças de segurança pública, representantes do movimento associativo e munícipes.

JA