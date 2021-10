Presidente da Câmara de Albufeira recebeu embaixador de Itália

O presidente da Câmara Municipal de Albufeira, José Carlos Rolo, recebeu este mês uma visita do embaixador de Itália em Portugal, Carlo Formosa, anunciou a autarquia.

“Foi uma coincidência feliz a visita realizar-se após as eleições que confirmaram a renovação do seu mandato, resultado do empenho e trabalho desenvolvidos em prol do desenvolvimento do concelho e da sua capacidade de atratividade a nível turístico”, sublinhou o embaixador Carlo Formosa, que convidou o autarca para um jantar na embaixada, em Lisboa.

Carlo Formosa elogiou o território português pela elevada taxa de vacinação, além de ter trocado impressões relativamente a uma terceira dose, sobre o certificado digital, a normalização das medidas em outros países, os vinhos, o futebol e o comportamento dos turistas. Já José Carlos Rolo falou sobre os impactos negativos da pandemia, nomeadamente no turismo.

“A atividade turística sofreu um enorme rombo a nível mundial e só agora começa a recuperar. Em Albufeira, os meses de agosto e setembro correram bem e continuamos com reservas para outubro e novembro. Estamos num momento de retoma da economia e preparados para receber os turistas de todas as partes do mundo, com todas as condições de segurança”, refere.

Carlo Formosa é licenciado em Ciências Políticas e iniciou a sua carreira diplomática em 1992.

PUB