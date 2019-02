Presidente da Câmara de Castro Marim renuncia ao cargo com efeitos a partir da próxima semana

Francisco Amaral vai renunciar dentro de uma semana ao mandato na presidência da Câmara Municipal de Castro Marim. A renúncia tem efeitos a partir do próximo dia 21 de fevereiro, sendo que o autarca estima que as eleições sejam realizadas em maio.

Tal como o JORNAL DO ALGARVE adiantou no início de janeiro, o autarca social-democrata, que está sem maioria desde 2017, considera que a oposição está a “destruir e a boicotar” o trabalho do executivo e que é preciso voltar a dar “a palavra ao povo”. Amaral pretende recandidatar-se e “obter a maioria absoluta”.

Francisco Amaral vai assim demitir-se na próxima semana, juntamente com todo o executivo camarário, para que possa haver novas eleições.

O autarca tinha sido reeleito nas eleições autárquicas realizadas em 2017, mas a coligação liderada pelo PSD ficou sem maioria. Neste novo mandato, o executivo passou a ser constituído apenas pelo presidente e pela vice-presidente Filomena Sintra, enquanto a oposição ficou com três vereadores (dois do PS e um do movimento CM1, liderado pelo ex-presidente José Estevens).

“Nota-se, claramente, que há uma coligação na oposição que está ali só para boicotar a ação do executivo e destruir. A oposição retirou-me as competências que qualquer presidente de câmara tem, há obras que estão paradas, as reuniões de câmara passaram a ser autênticos massacres de cinco ou seis horas onde não se discute nada de concreto, em dezembro aprovámos atas de março… É vergonhoso e o povo está farto disto. Por isso, vamos dar a palavra ao povo”, desabafou Francisco Amaral, assegurando que o pedido de demissão será entregue ao presidente da assembleia municipal.

