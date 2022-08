Presidente da República de Cabo Verde visita capital algarvia e UAlg

O Presidente da República de Cabo Verde, José Maria Neves, visitou no sábado, dia 30 de julho, a cidade de Faro e a Universidade do Algarve, anunciou a autarquia.

Durante esta visita, o governante reuniu-se com o presidente da Câmara Municipal de Faro, Rogério Bacalhau, onde foram debatidos alguns temas com o objetivo de estreitar laços entre a autarquia e o país africano.

O autarca algarvio refere que existem “múltiplas possibilidades de poder trabalhar em parceria, promovendo sinergias e estabelecendo pontes com Cabo Verde” como o “combate à pobreza e a implementação de estratégias promotoras do Desenvolvimento Sustentável”, tal como acontece com “outros países dos PALOP, nomeadamente Moçambique e S. Tomé e Príncipe”.

O Embaixador Extraordinário de Cabo Verde em Portugal, Eurico Correia Monteiro, acompanhou esta visita a Faro e à Universidade do Algarve.