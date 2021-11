Presidente da República encerra congresso de turismo em Albufeira

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai encerrar o Congresso Nacional da Hotelaria e Turismo que decorre entre os dias 10 e 12 de novembro, em Albufeira, anunciou a Associação da Hotelaria de Portugal (AHP).

O presidente Marcelo Rebelo de Sousa vai dirigir-se ao Algarve para concluir a programação do evento, cuja abertura fica a cargo do ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira.

O encerramento contará ainda com intervenções do presidente da AHP, Raul Martins e da secretária de Estado do Turismo, Rita Marques.

Durante os dois dias de congresso, os oradores nacionais e internacionais confirmados vão abordar temas da atualidade como “A importância da acessibilidade aérea na recuperação do turismo em Portugal”, “O Financiamento das empresas hoteleiras”, “Capital Humano”, “Digitalização das empresas hoteleiras” e “Sustentabilidade do negócio e responsabilidade das empresas”.

A moderação destas sessões está a cargo da vice-presidente executiva da AHP, Cristina Siza Vieira.

PUB