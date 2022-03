Presidente da República visita stand de VRSA na BTL

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, visitou na quarta-feira o espaço de Vila Real de Santo António na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), na companhia do presidente da autarquia, anunciou o município.

PUB

O primeiro dia da BTL contou com a apresentação da nova marca da Eurocidade do Guadiana, intitulada “A Fronteira Líquida”, que apela “não só às qualidades naturais e paisagísticas do território, mas também ao seu património cultural e à vasta oferta de atividades de lazer”, segundo o comunicado da autarquia de VRSA.

Esta apresentação inclui ainda as principais marcas de identidade do território composto por Vila Real de Santo António, Castro Marim e Ayamonte (Espanha), “que se pressupõe ter a delimitação fronteiriça mais antiga da Europa e serve de ponte para a convivência e para a coesão territorial”.

O município de Vila Real de Santo António está presente na BTL desde quarta-feira até domingo, no stand do Turismo do Algarve, localizado no pavilhão 1 da Feira Internacional de Lisboa (FIL).