Presidente de Lagoa faz balanço de dois meses de pandemia no concelho

O presidente da Câmara Municipal de Lagoa, Luís Encarnação, fez um balanço em relação aos últimos dois meses de pandemia de COVID-19, apelando à população do concelho para continuar com as medidas de prevenção, anunciou a autarquia.

No balanço feito relativo aos dois meses de pandemia, o autarca destacou a forma responsável que a população do concelho adotou em relação às medidas recomendadas pelas autoridades de saúde.

“O registo de 10 casos COVID-19 neste concelho, durante os meses de março e abril, confirma que o problema de saúde pública existe e é sério. Mas, se comparados com outros números a nível nacional e internacional, sai reforçada a esperança de que é possível conter a propagação do vírus”, referiu Luís Encarnação.

O levantamento do estado de emergência e a implementação do estado de calamidade são agora um novo desafio para a Câmara Municipal de Lagoa e os habitantes do concelho, a quem o autarca apela à continuação das boas práticas de prevenção, higiene pessoal e distância social.

“A saída do estado de emergência nacional prevista para as zero horas do dia 2 de maio de 2020, é sinal que vencemos uma batalha mas não significa que ganhámos a guerra”, afirma autarca, também responsável pela Proteção Civil do concelho.

A generalização do uso de máscara será uma realidade e, para isso, a autarquia vai distribuir em breve cerca de 50 mil destes produtos de proteção individual.