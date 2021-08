Presidentes das Assembleias Municipais algarvias reúnem-se em Sagres

O Centro de Interpretação da Lota de Sagres vai ser palco do XII Encontro dos Presidentes das Assembleias Municipais do Algarve, que vai decorrer no dia 10 de setembro, pelas 15:00, anunciou a autarquia de Vila do Bispo.

O tema deste encontro é “Mar: Um Enorme Desafio”, que conta com um programa diversificado que inclui apresentações sobre os fundos comunitários sobre o mar, política de pescas na região do algarve, debate e apresentação do novo filme promocional de Vila do Bispo.

Este encontro marca o encerramento do ciclo autárquico de 2017 a 2021, período onde decorreram 11 reuniões dos presidentes das Assembleias Municipais do Algarve, em diversos municípios, resultando numa “maior visibilidade”, além de “ideias debatidas, sugestões e reflexões”, segundo o comunicado.

