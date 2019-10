Prevenção do cancro da mama em VRSA

O município de VRSA alia-se ao movimento “Outubro Rosa”, realizando diversos eventos. Amanhã, dia 23 de outubro, pelas 15h30, colaboradores da autarquia irão tirar uma fotografia, na praça Marquês de Pombal, vestindo uma peça de roupa branca, e solicitam para que a população se junte esta a iniciativa.

A Câmara Municipal colocou um painel na fachada do edifício, de forma a despertar a atenção de todos para a prevenção do cancro da mama. Com esta ação pretende-se alertar a população para a importância do diagnóstico precoce do cancro da mama e a prevenção do cancro em geral.

Ainda no âmbito da prevenção, a Biblioteca Municipal Vicente Campinas irá acolher, no próximo dia 25 de outubro, sexta-feira, às 18h00, a tertúlia “Histórias Cor-de-Rosa”. Esta sessão terá como convidadas mulheres a quem já lhes foi diagnosticado cancro, as quais, terão a possibilidade de relatar e partilhar as experiências vividas.