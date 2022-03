Faro: Primeira central solar do concelho vai abastecer cerca de sete mil habitações

A freguesia de Santa Bárbara de Nexe foi a escolhida para albergar a primeira central solar do concelho de Faro. A nova central fotovoltaica terá uma capacidade de produção anual de 24 GWh de energia, o que irá permitir abastecer cerca de sete mil habitações. As obras começam na próxima segunda-feira, dia 04 de abril.

O projeto foi apresentado esta quinta-feira, 31, momento em que foi simbolicamente lançada a primeira perda no terreno onde será construída a futura central.

Ao todo, o parque solar será constituído por 24 mil painéis bifaciais, que vão evitar a emissão de mais de seis mil toneladas de dióxido de carbono (CO2) por ano.

Segundo Rogério da Ponte, o representante da Génese Natural – empresa de energias renováveis e sustentabilidade responsável pelo projeto -, a conclusão dos trabalhos está prevista para o final de 2022.

A Génese Natural vai investir 13 milhões de euros na construção e desenvolvimento da Central Fotovoltaica de Santa Bárbara de Nexe.

O local escolhido para o parque fotovoltaico O primeiro painel foi apresentado esta quinta-feira

O presidente da autarquia de Faro, Rogério Bacalhau, destaca que a inauguração deste equipamento “reveste-se de um singular significado para o concelho porque vem ao encontro da nossa política de sustentabilidade ambiental e enquadra-se nos objetivos definidos por este executivo em matéria de energias renováveis e amigas do ambiente”, sendo esta uma alternativa “caso exista alguma falha da rede nacional de abastecimento”.

A construção daquela central está, segundo Andreas Schuenhoff, diretor do Grupo Asunim, em consonância com as questões de preservação ambiental e teve em consideração “o impacto ambiental que a central poderá ter na zona em que se insere”, garantiu. Neste sentido, será uma prioridade “preservar a biodiversidade existente” e a criação de “corredores naturais entre as zonas principais do parque fotovoltaico”.

Rogério Bacalhau, presidente da Câmara Municipal de Faro, José Apolinário, presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve, Rogério da Ponte, representante da Génese Natural e Andreas Schuenhoff, diretor do Grupo Asunim, participarão na cerimónia.