Primeira etapa da Volta ao Algarve liga Portimão e Lagos (saiba por onde passa a caravana)

A 45ª Volta ao Algarve vai para a estrada esta quarta-feira, 20 de fevereiro, e decorre até domingo, 24. Cinco etapas e um total de 778,6 quilómetros esperam um pelotão de 168 corredores, no qual reina a qualidade, medida pelos 20 homens do top 100 mundial, entre os quais quatro corredores do top 20

A corrida começa hoje com a mais longa etapa da prova, 199,1 quilómetros entre Portimão e Lagos. Salvo qualquer surpresa, será uma jornada para decidir-se ao sprint. E o pelotão está repleto de velocistas de qualidade.

A partida está marcada para as 12h00, na zona ribeirinha de Portimão, e a chegada está prevista para as 16h54, em Lagos, onde está instalada a meta na Avenida dos Descobrimentos.

Este é o primeiro desafio do algarvio Amaro Antunes (CCC Team), a correr em casa, que quer este ano confirmar o estatuto de estrela conseguido com a vitória no Malhão, em 2017.

Na classificação geral, as atenções estão centradas no italiano Fabio Aru (UAE Team Emirates), vencedor da Vuelta em 2015, ano em que foi segundo no Giro. A organização da prova realça que o transalpino também conta com o terceiro lugar na Volta a Itália de 2014 e com o quinto posto na Vuelta do mesmo ano e no Tour de 2017. “Em 2019 quer reassumir o protagonismo que não teve na época passada”, sublinha a organização da Volta ao Algarve.

Por outro lado, os responsáveis destacam o espanhol Enric Mas (Deceuninck-Quick Step), que inicia na Volta ao Algarve a temporada que pretende de confirmação e na qual se assume como o chefe-de-fila da equipa para o Tour. “Após a segunda posição na Volta a Espanha de 2018, o vencedor da Volta ao Alentejo em 2016 regressa ao Algarve, onde estagiou há duas semanas, para bater-se pelas posições cimeiras”, refere a organização.

O austríaco Patrick Konrad (Bora-hansgrohe) e o holandês Sam Oomen (Team Sunweb), sétimo e nono do Giro 2018, respetivamente, “espreitam a oportunidade de juntar ao currículo uma corrida com crescente prestígio internacional”, sublinham.

E a Team Sky, vencedora de três das últimas quatro edições da Volta ao Algarve, apresenta-se com o bloco mais forte e com três possíveis chefes-de-fila. “Mais habituados a dar o corpo ao manifesto em prol de Froome ou Thomas, o holandês Wout Poels – terceiro no Tour Down Under já em 2019 -, o espanhol David de la Cruz – sétimo na Vuelta de 2016 – e o britânico Tao Geoghegan Hart dão várias opções táticas ao conjunto”.

Mas a organização realça que a Team Katusha Alpecin também dispõe de um trio em condições de jogar trunfos na disputa da vitória, formada pelos portugueses José Gonçalves e Rúben Guerreiro, e o esloveno Simon Spilak.

O russo Sergei Chernetskii (Caja Rural-Seguros RGA), já com um top 10 no Algarve, pode também intrometer-se. No pelotão caseiro teremos ainda a ambição de Tiago Machado (Sporting-Tavira), que, na 15ª participação, almeja regressar ao pódio, além do coletivo da W52-FC Porto, rodado após a Volta à Comunidade Valenciana.

A primeira etapa ao detalhe



(Km Local Hora)

0 Partida: Zona Ribeirinha de Portimão 12h00

4,5 Lagoa 12h16

15,5 Armação de Pêra 12h32

22,5 Vale Parra 12h42

26,7 Guia 12h48

30,4 Algoz 12h53

34,8 Tunes 12h59

39,1 PM 4.ª Cat./4th Category Climb Aldeia dos Matos 13h05

53,8 Meta Volante/Sprint S. Bartolomeu de Messines 13h26

69,6 Silves 13h49

79,1 Odelouca 14h03

97,8 PM 3.ª Cat./3rd Category Climb Nave 14h29

103 Casais 14h37

111,5 Marmelete 14h49

128,3 Meta Volante/Sprint Aljezur 15h13

148 Carrapateira 15h41

162,7 Meta Volante/Sprint Vila do Bispo 16h02

185,8 Barão de S. João 16h35

195,7 Portelas 16h49

199,1 Meta: Av. dos Descobrimentos 16h54

Últimos Vencedores da Volta ao Algarve

2018 – Michal Kwiatkowski (Team Sky)

2017 – Primoz Roglic (Team Lotto NL-Jumbo)

2016 – Geraint Thomas (Team Sky)

2015 – Geraint Thomas (Team Sky)

2014 – Michal Kwiatkowski (Omega Pharma-QuickStep)

2013 – Tony Martin (Omega Pharma-QuickStep)

2012 – Richie Porte (Sky)

2011 – Tony Martin (HTC-Highroad)

2010 – Alberto Contador (Astana)

2009 – Alberto Contador (Astana)