Primeira fase do novo resort de luxo de Castro Marim concluída em 2022

O sotavento algarvio vai ter um novo e único resort de natureza de luxo junto ao mar, intitulado Verdelago, localizado entre Altura e Praia Verde, no concelho de Castro Marim, cuja primeira fase se encontrará concluída em 2022.

Com uma frente de mar de um quilómetro, rodeada de pinheiros mansos, o novo resort está inserido em mais de 85 hectares de área, com apenas 8,7% de índice de construção.

O novo empreendimento turístico foi concebido com base nas melhores práticas de sustentabilidade ambiental, com o objetivo de ter uma pegada de carbono neutra.

O Verdelago Resort vai ser desenvolvido em várias fases e contará com um aldeamento turístico e um hotel de cinco estrelas, com um investimento de cerca de 270 milhões de euros.

Ao todo, serão 340 unidades residenciais turísticas e 197 quartos no hotel, criando cerca de 600 postos de trabalho diretos e permanentes.

A primeira fase de construção teve início no ano passado e tem data de conclusão prevista para o verão de 2022, constituída por um conjunto de unidades de alojamento exclusivo.

Os utilizadores do Verdelago Resorte vão ter ao seu dispor o Clube do Aldeamento com restaurante, bares, open market, esplanada, piscina infinita, zonas de estar, quatro campos de padel, dois campos de ténis, serviços de apoio familiar, passadiços de madeira, percursos pedonáveis e cicláveis, charcos temporários e uma lagoa.

“Este empreendimento encontra-se numa zona do Algarve com uma vivência única, com uma praia cristalina e areia branca, uma das verdadeiras joias do Algarve, que, apesar de ter as águas mais quentes de todo o litoral, permanece como um local exclusivo, num território muito bem preservado”, refere o arquiteto do Atelier Saraiva + Associados, responsável pelo projeto, Miguel Saraiva.

O campo de golfe que estava previsto no projeto original foi substituído por um santuário natural para mais de 110 espécies diferentes de animais.

Para o diretor geral do Verdelago Resort, este “é um projeto turístico com um relevo ímpar na criação de emprego no sotavento algarvio, concretamente no concelho de Castro Marim. Nesse contexto, quisemos contribuir para um redesenho e redefinição do projeto inicial, convertendo o conceito anterior num projeto de experiência em

harmonia com o imaginário do Algarve selvagem e em sintonia com a natureza e com as tradições da região, respeitando a sua autenticidade e promovendo-a em cada escolha”.

