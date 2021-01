Primeiro bebé algarvio de 2021 chama-se Mariana e é filha de casal luso-sérvio

Nascida às primeiras horas de 2021 no Hospital de Faro, o bebé do ano no Algarve é uma menina. Chama-se Mariana Markovic Guerra e é filha de mãe de nacionalidade sérvia e de pai português, residentes em Albufeira, apurou o JA junto do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA).

Mariana foi a primeira bebé que nasceu num hospital público do Algarve em 2021, precisamente 3 horas e 34 minutos depois do nascimento do novo ano.

O feliz casal, Danijela Markovic, 40 anos, e Bruno Guerra, 46, não cabe em si de contente com o nascimento desta primeira filha, fruto de parto normal e que à nascença pesava 3,820 quilogramas e está saudável.

“Tudo correu muito bem. É a bebé mais bonita que já vi”, disse em exclusivo ao JA o pai da menina, motorista de transfers de profissão, que conheceu Danijela há cerca de ano e meio. A sérvia tem um salão de cabeleireiro em Albufeira.

A bebé e os pais receberão em breve um presente inesperado: um cheque prenda no valor de 250 euros, iniciativa dos supermercados Modelo em parceria com o JORNAL DO ALGARVE.

A oferta será entregue em data a anunciar na recém-inaugurada loja Continente de Vila Real de Santo António, a segunda com que a distribuidora da Sonae conta na cidade do Sotavento algarvio, numa cerimónia que terá a participação deste Jornal.

