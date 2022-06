Primeiro desfile das Marchas Populares será no Portimão Arena

Esta sexta-feira, dia 03 de junho, todos os caminhos vão dar ao Portimão Arena para o primeiro dos cinco desfiles da 21.ª edição das Marchas Populares.

Após a estreia em 2019, será a segunda vez que as marchas desfilarão no Portimão Arena, situado no Parque de Feiras e Exposições de Portimão, a dois passos do centro da cidade, para um cortejo cheio de cor, animação, música e coreografias harmoniosas, que por certo atrairão centenas de pessoas, entre residentes e visitantes.

Depois do desfile no Portimão Arena, o programa continuará pela seguinte ordem: 10 de junho, às 22:00 – campo de futebol da Mexilhoeira Grande; 18 de junho, às 22:00 – antiga lota de Portimão; dia 24 de junho, às 22:00 – zona ribeirinha de Alvor; dia 25 de junho, igualmente às 22:00 – Praia da Rocha, do Miradouro até à Fortaleza Santa Catarina, sempre pela Avenida Tomás Cabreira.

Participarão nesta festa algumas centenas de marchantes, em representação da Sociedade Filarmónica Portimonense, do Sporting Glória ou Morte Portimonense, da Sociedade Recreativa Figueirense e do CIRM – Clube de Instrução e Recreio Mexilhoeirense, a que se juntará a Marcha da Vila de Alvor, organizada pela própria Junta de Freguesia com recurso ao voluntariado da população.

Também se associam à festa três marchas convidadas de concelhos vizinhos, representando a Associação Grupo de Amigos da Pedreira (Silves), que se apresentará no dia 10 de junho, o Clube Desportivo de Odiáxere (Lagos), no dia 18 de junho e o Clube de Futebol “Os Estombarenses” (Lagoa), no dia 24 de junho.

No total, estarão envolvidas cerca de mil pessoas, entre marchantes, coreógrafos e figurinistas, que mais uma vez vestem o espírito do associativismo e dão largas à imaginação e ao genuíno sentido popular, evocando vários temas ligados ao património sociocultural e aos costumes e tradições regionais.

Os arraiais vão igualmente retomar e têm lugar em pleno centro da cidade, realizando-se na Praça da República sempre a partir das 20:00, com o seguinte programa: dia 11 – Grupo de Folclore e da “Tuna não tocas nada” do Instituto de Cultura de Portimão e o Grupo de Cantares “Os Amigos da Figueira” (20:30), além de Pedro Silva (22:00); dia 18 – Grupo de Cantares de Música Tradicional Portuguesa “Estrelas do Barlavento” (20:30) e Marcelo Rio (22:00); dia 25 – Marco António (20:30) e Sónia Costa (22:00).

Em complemento à animação musical, também funcionarão no local quatro barraquinhas de comes e bebes, a cargo da Sociedade Vencedora Portimonense, do Clube União Portimonense, do Clube Desportivo e Recreativo da Pedra Mourinha e do Sporting Glória ou Morte Portimonense.

Os festejos, que proporcionam noites de diversão, os aromas da sardinha assada e dos manjericos, são organizados pelo município de Portimão, em conjunto com as Juntas de Freguesia de Portimão, Alvor e Mexilhoeira Grande, contando com o entusiástico empenho das coletividades envolvidas, as quais mobilizam largas centenas de pessoas de todas as faixas etários e quadrantes da sociedade, a que se juntam alguns milhares de espetadores, entre residentes e visitantes.