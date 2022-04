Primeiro Laboratório Colaborativo na área da saúde vem para o Algarve

A região do Algarve vai receber o primeiro Laboratório Colaborativo (CoLAB) na área da saúde. O título foi atribuído ao ABC CoLAB, dedicado ao estudo e apresentação de soluções integradas para o envelhecimento e rejuvenescimento.

O objetivo do laboratório, desenvolvido pelo ABC Algarve, passa por promover a investigação e conhecimento que permitam avaliar e desenvolver o envelhecimento ativo e saudável, adequando as prioridades e o tipo de respostas nas áreas da saúde, da ação social, da educação e da formação ao longo da vida, do trabalho e da participação cultural e cívica em função do território, das necessidades e das dinâmicas da população.

O ABC CoLAB pretende ainda potenciar e acelerar a investigação na área do envelhecimento, através da criação de produtos ou sistemas de maior valor acrescentado, orientando as suas atividades para a criação de emprego qualificado e de valor económico e social no espaço intermédio do sistema de inovação.

Através do financiamento, a atribuição do título ABC CoLAB vai permitir a contratação de diversos investigadores qualificados nos próximos cinco anos. O ABC CoLAB irá constituir-se como uma associação sem fins lucrativos, da qual fazem parte o ABC, Câmaras Municipais de Loulé e Albufeira, Universidade do Algarve, ISCTE, Instituto Português do Sangue e da Transplantação, Vodafone, Algardata, Garvetur, Premivalor, Sea4Us e Instituto de Ciências Nucleares Aplicadas à Saúde (ICNAS).

Os CoLAB visam promover a colaboração entre instituições de ciência, tecnologia e ensino superior e o tecido económico e social, designadamente as empresas, o sistema hospitalar e de saúde, as instituições de cultura e as organizações sociais, assim como a criação, direta e indireta, de empregos de alto valor acrescentado em Portugal, através da implementação de agendas de investigação e de inovação orientadas para a criação de valor económico e social.