Primeiro museu dedicado aos movimentos sociais vai nascer em Lagoa

O museu vai nascer nos antigos paços do concelho de Lagoa

O primeiro museu português dedicado aos movimentos sociais vai nascer em Lagoa, num projeto do município para contar a história das ideias políticas, da governança e da cidadania, partindo dos movimentos sociais que ocorreram em Lagoa, em Portugal, na Europa e no mundo na época contemporânea.

Ainda não há uma data para a criação do equipamento, que vai ocupar o edifício dos antigos paços do concelho, no centro da cidade.

Este projeto, inédito em Portugal, foi apresentado no passado dia 16 de janeiro, no âmbito das comemorações dos 246 anos da fundação do concelho de Lagoa.

O novo museu vai nascer nos antigos paços do concelho e vai chamar-se MuCid – Museu dos Movimentos Sociais e Políticos e da Cidadania.

“O MuCid posiciona-se como um espaço de relação com a comunidade, onde em estreita associação com os conteúdos musealizados, sejam projetadas ações colaborativas e partilhadas no domínio do exercício dos direitos e deveres cívicos, políticos e sociais e da expressão coletiva organizada em prol de mudanças sociais, por parte de diferentes sociedades, tanto a nível loco-regional e nacional como mundial”, adianta a autarquia, numa altura em que estão a ser discutidas as estratégias de implementação daquele que se constituirá o primeiro equipamento museológico do concelho.

A conferência abriu, assim, o diálogo entre os especialistas que integram a equipa instaladora do museu e a população. Em discussão estiveram, também, quer a proposta de adaptação do edifício, quer a análise preliminar de documentação histórica que sustenta as opções delineadas para a arquitetura e museografia do futuro espaço.