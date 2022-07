Primeiro prender os bandidos, a Ética para depois…

A poucos dias do início do campeonato maior do futebol português, e uma altura em que muito se tem apregoado, depois do pouco que se tem feito nesse sentido, sobre a imperiosa necessidade de vermos instalada a verdade desportiva nos nossos públicos palcos onde a competição se desenrola, despertou-nos a atenção um escrito do diretor do nosso confrade ‘Recorde’, inserto no recente suplemento ‘Mais Sport’.

Primeiro prender os bandidos

Referia, a dado passo, Bernardo Ribeiro, que, com a devida vénia, citamos: “Hoje prefiro centrar-me na batalha do crime. Das claques às administrações de SAD que usam esquemas fraudulentos. De OPA cinzentas como a que vinha sendo promovida por Vieira. De gente que contrata e não paga salários. De gente para quem os prazos não contam para nada. De quem recorre a todos os esquemas para ganhar, estejam na lei ou não. No dia em que Federação, Liga, Governo e polícias tenham coragem de limpar a sério o futebol português…”

Para, de forma incisiva, rematar com o ‘pé mais à mão’: “…Agora prendam os bandidos. Infelizmente, diria que ainda há muitos à solta cá fora”.

‘Convidando-nos’ a:



a Ética para depois…

Para depois, porque, no seu entendimento: “Podemos, claro, debater a ética. Uma palavra fortíssima que deveria guiar todos os nossos passos em várias áreas da vida. Mas vamos mesmo pedir isso no futebol nacional?”.

E, acrescentamos nós, conjugando isto com o ‘interesse nacional’, será este o momento oportuno para a realização desse debate e da sua aplicação prática?

É esta a resposta, suscitando interrogações: “Será este o timing? Não seria preferível travar primeiro a batalha da llegalidade? É que aí ainda há tanto por resolver…”

Porque, a propósito, noutra dimensão, numa séria e honesta abordagem sobre a problemática da Ética, classificava-a desta maneira um nosso aplicado aluno da USO (Universidade Senior de Olhão), tendo como base o guião da nossa disciplina: “Ética : conjunto de coisas que fazemos e atitudes que tomamos, com ‘todo o mundo’ a nos observar”; comentava ele: vou classificar, um pouco mais em síntese: “A Ética é o meu ídolo, no desporto como na vida, na medida em que a Ética, ensina, sendo!”.

“E esta, hein?!” Que, estamos em crer, o nosso saudoso Fernando Pessa não se importaria de subscrever num do seus célebres rodapés, a fechar qualquer uma das suas valiosíssimas reportagens!

A que aliaremos, enquanto nosso modesto contributo, trazendo ao ‘palco dos acontecimentos’ – sem ruído nem holofotes acesos – a ideia-pensamento de mestre – porque sábio! – António Damásio: “Antes de chegar ao saber é preciso percorrer o ser e o sentir”.

No Desporto como na Vida!

Humberto Gomes

*”Embaixador para a Ética no Desporto”