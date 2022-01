Prisão preventiva para homem de 29 anos que traficava cocaína em Silves

O homem de 29 anos detido pela GNR esta semana, por tráfico de estupefacientes em Silves, foi presente ao Tribunal Judicial de Portimão, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

No decorrer de uma ação de fiscalização rodoviária, os militares da GNR constataram que o condutor de uma viatura evidenciou um comportamento suspeito e nervosismo durante a fiscalização. No decorrer das diligências policiais apurou-se que o indivíduo estava na posse de diversas doses de cocaína devidamente acondicionadas e individualizadas, prontas para venda, motivo que levou à sua detenção.

No seguimento da detenção foi efetuada uma busca domiciliária à sua residência, que culminou com a apreensão de diverso material, designadamente: 725 doses de cocaína; um veículo; quatro telemóveis; 288,56 euros em numerário; uma balança de precisão; material de acondicionamento do produto estupefaciente; material de corte de estupefaciente.

O detido, que se encontrava em liberdade condicional pela prática do mesmo tipo de crime, foi presente ao Tribunal Judicial de Portimão, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

O homem de 29 anos ficará a cumprir pena no Estabelecimento Prisional de Olhão.