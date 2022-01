Prisão preventiva para jovem cúmplice de furtos em Albufeira

O Comando Territorial de Faro da GNR, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Albufeira, deteve esta segunda-feira um homem de 24 anos por roubo e furto qualificado, em Albufeira.

Durante uma investigação por crimes de roubo e de furto qualificado, que já tinham dado origem a uma detenção de um homem de 27 anos por roubos com recurso a arma branca e a arma de fogo, no dia 16 de dezembro, apurou-se que “houve a participação de um outro elemento na concretização desses ilícitos, nomeadamente um roubo e um furto qualificado, praticados no final de dezembro em estabelecimentos, no concelho de Albufeira”, afirmou fonte policial.

No seguimento das diligências policiais, o homem foi detido, tendo sido realizada uma busca domiciliária à residência do então suspeito, que culmiou com a apreensão de três vasos com plantas de canábis, uma estufa para produção de canábis, contendo no seu interior várias embalagens de nutrientes e inseticida para plantas, duas doses de liamba e um moinho utilizado para triturar liamba.

O detido, que se encontrava em liberdade condicional por crimes contra o património, foi esta terça-feira presente, ao Tribunal Judicial de Portimão, onde lhe foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva, tendo sido encaminhado para o Estabelecimento Prisional de Olhão.