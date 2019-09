Procissão da Nossa Senhora das Dores marca festas de Monte Gordo

Ontem, dia 8 de setembro, a Vila de Monte Gordo encheu-se de cor e alegria para acompanhar a procissão da padroeira da localidade, a Nossa Senhora das Dores. A vila esteve em festa de 4 a 8 de setembro, sendo o ponto alto das festividades, a procissão, onde os pescadores com suas embarcações homenagearam a sua padroeira.

Monte gordo acolhe anualmente as Festas em Honra da Nossa Senhora das Dores no segundo fim de semana de setembro, anunciando assim, o fim do verão. Esta localidade pertencente a Vila Real de Santo António é um conhecido centro turístico desta região, recebendo milhares de turistas na época balnear que vêm passar suas férias e carregar baterias neste local paradisíaco à beira mar.







As festividades abarcam enumeras atividades, desde o mercado em frente à praia, com carrosséis e diversos espetáculos musicais, bem como momentos religiosos, cujo auge é marcado pela procissão que sai da Igreja de Nossa Senhora das Dores, com estandartes e 4 andores, dois carregados por mulheres e os últimos dois por homens, incluindo o presidente da junta de Monte Gordo, Ricardo Catarino.













A procissão parece uma dança acompanhada pela banda Filarmónica de Vila Real de Santo António, esta dança dos carregadores dos andores, emociona quem os vê passar, entre promessas, devoção e fé, os fiéis preenchem as ruas e praia com o seu carinho dedicado à Nossa Senhora das Dores. A procissão percorre as ruas principais, o areal da praia, sendo acompanhado por milhares de devotos da virgem que escoltam a imagem a pé, bem como diversos barcos de pesca que demonstram também a sua fé, manifestando-se com suas buzinas enquanto o cortejo religioso passa à beira mar. A festa termina com um fogo de artifício que ilumina os céus e o coração de que vive e visita esta vila piscatória.

Galeria de Imagens:



























Veja os vídeos da procissão:

Carmo Costa