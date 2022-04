Depois de dois anos de interregno, devido à pandemia, a Procissão dos Painéis da Santa Casa da Misericórdia sai de novo à rua na próxima Quinta-feira Santa, retomando o percurso habitual que atravessa o centro histórico de Albufeira.

Promovida pela Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Albufeira e pela Paróquia de Albufeira, vai ter lugar no dia 14 de abril, quinta-feira, às 22:00, a solene Procissão dos Painéis da Misericórdia, uma das mais imponentes manifestações religiosas da região.

A cerimónia terá início na quinhentista Capela da Misericórdia de Albufeira, passando pela Igreja de Santa Ana e termina na Igreja Matriz, onde terá lugar a Adoração do Santíssimo.

O préstito, acompanhado pelo som da matraca e pelo ritmo dos tambores, realiza-se com a iluminação da rede pública desligada, criando um ambiente místico, acentuado pela luz das velas, archotes e candeias que iluminam o percurso. Os painéis, que provavelmente datam do século XVII, são pertença da Misericórdia, representando as Cenas da Paixão.

No dia seguinte, Sexta-feira Santa, realizar-se-á também a “Procissão do Senhor Morto”. Trata-se da Procissão da Paixão do Senhor com Adoração da Cruz e Comunhão e Procissão do Enterro do Senhor. A cerimónia começa às 16:00, na Igreja Matriz e a procissão passará pelas ruas do centro histórico da cidade.