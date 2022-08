Procura de casas na praia à venda cresce 53,8% em Lagos

A procura de casas na praia à venda cresceu em 45 dos 54 municípios na costa portuguesa, com um dos maiores aumentos a sentir-se em Lagos, com mais 53,8%, segundo um estudo do Idealista.

De acordo com os dados do portal imobiliário, foi em Sines, na costa alentejana, que se assistiu a um maior aumento dos preços das casas junto ao mar (+71%), sendo que uma habitação passou a custar, em média, 465.284 euros em maio, seguindo-se Grândola, no Alentejo, (+53,8%) e Lagos, no Algarve (+44,1%).

Já os municípios no litoral onde é mais caro comprar casa são Cascais, onde uma casa custou, em média, 892.485 euros em maio de 2022, Grândola (872.644 euros) e Loulé (721.628 euros).