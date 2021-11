Produtos de plástico de utilização única passam a ser proibidos

A medida entra em vigor esta segunda-feira, dia 1 de novembro, e inclui a proibição do uso de pratos, talheres, copos palhinhas de plástico, cotonetes, entre outros, que agora deixam de estar no mercado na sequência de um decreto-lei no Governo.

Produtos de plástico de utilização única como pratos, talheres, copos, palhinhas e cotonetes passam agora a ser proibidos.

O decreto-lei que ditou a proibição deste tipo de material, a partir de novembro, foi aprovado em Conselho de Ministros em setembro, fazendo este a ponte para com a diretiva europeia de 5 de junho de 2019 sobre a “redução do impacto de produtos de plástico de utilização única” e os “produtos feitos de plástico oxodegradável”.

O diploma do Governo, guiado pela diretiva europeia, fixa duas metas para a redução do consumo de copos e embalagens para alimentos, com uma diminuição de 80% do consumo até 31 de dezembro de 2026, face aos valores de 2022, e uma queda de 90% até dezembro de 2030.



A disponibilização de recipientes reutilizáveis mediante cobrança é uma das medidas que está prevista para o alcance das metas definidas pela União Europeia em matéria de sustentabilidade ambiental.

