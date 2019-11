Produtos Endógenos valorizados na Feira da Perdiz de Alcoutim

Alcoutim celebrou a XII Feira da Perdiz, no dia 9 e 10 de novembro, nesta edição de 2019, valorizou-se o património cinegético e endógeno do concelho.

No evento deste ano, estiveram presentes empresas e instituições de Alcoutim com produtos tradicionais, bem como, empresas do sector. Os visitantes do certame tiveram a oportunidade de desfrutar de variadas atividades que animaram a feira, tais como, folclore; a apresentação do cocktail “Mata-Bicho” do contrabandista; a exibição de voo e demonstração de Falcoaria; o colóquio “Vida Selvagem e a Caça”; o XI Concurso Canino de Alcoutim; a Marcha Corrida; o trail “Na Rota da Perdiz”, e a corrida de Galgos.

Osvaldo dos Santos Gonçalves, presidente da câmara de Alcoutim, destacou que “com 86% do nosso território em reservas de caça, esta atividade representa uma importante fonte de emprego, direto e indireto, no concelho, assim como uma considerável entrada de receitas. Por outro lado, tem contribuído para o aumento do fluxo de visitantes, facto que por si só justifica a dinamização de eventos com este cariz”.

O certame foi organizado pela Câmara Municipal de Alcoutim e pela Associação ADECMAR com o apoio da Federação de Caçadores do Algarve, Junta de Freguesia de Martim Longo, Zona de Caça Turística de Pereiro – Hunting, Associação “A Moira”, Associação Inter-Vivos, Viveiros Monterosa, Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve e ICNF – instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, Direção Geral de Alimentação e Veterinária, IPDJ – Instituto Português do Desporto e Juventude, PSP – Policia de Segurança Publica e GNR – Guarda Nacional Republicana.