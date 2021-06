Professor de Faro é um dos 10 finalistas ao Global Teacher Prize

O professor Bruno Gomes, da escola João de Deus, em Faro, é um dos 10 professores portugueses finalistas do Global Teacher Prize, promovido pela Fundação Varkey, que é reconhecido como o “Nobel da Educação” e hoje chega a professores em 120 países.

Este prémio internacional, não só atribui um milhão de dólares ao vencedor como dinamiza uma rede de professores com todos os 50 finalistas de cada ano.

Afonso Mendonça Reis, como promotor do projeto “Inspira o teu Professor” e júri do prémio internacional, foi convidado a criar uma edição do prémio em Portugal, através da associação que dirige: As Mentes Empreendedoras.

A Afonso Reis juntou-se uma equipa e da complementaridade das competências profissionais desta equipa e do apoio de todos os parceiros que se juntaram à iniciativa, surge o Global Teacher Prize Portugal.

A edição do Global Teacher Prize Portugal terá um prémio de 30 mil euros, com o objetivo de valorizar a profunda importância dos professores no desenvolvimento do nosso país e de cada comunidade onde está inserido.

O Concurso é dirigido a todos os docentes que exercem a profissão, desde o pré-escolar ao 12º ano de escolaridade (regular ou outros).

O Global Teacher Prize Portugal foi criado também para partilhar saberes e trazer o assunto “Educação” para a ordem do dia, sensibilizando e responsabilizando toda a comunidade para a importância do contributo de cada um para criar novas respostas aos desafios que se apresentam.

Acreditamos que investir na educação das nossas crianças impacta todos os quadrantes da sociedade, a qualidade de vida das famílias e ajuda a criar uma sociedade próspera e sustentável.

Cada professor, como protagonista da educação, tem diariamente em mãos a possibilidade de fazer a diferença, e com ela, uma imensa responsabilidade.

Numa época frutuosa em mudanças de paradigmas é preciso inovar e criar novas respostas na educação das nossas crianças.

O desenvolvimento é inevitável mas o caminho a percorrer, terá de ser construído com o contributo de todos. Os professores têm, seguramente, um forte e difícil papel na descoberta de novos caminhos que sirvam as necessidades atuais.

Portugal, para além de querer destacar os seus professores a nível mundial, quer ainda premiar e destacar, a nível nacional, todos os professores que de alguma forma contribuam para a excelência na educação e para a inovação e descoberta de novas respostas educativas.

Professor de Educação Física, Bruno Gomes ensina alunos do Ensino Secundário Regular do Agrupamento de Escolas João de Deus, em Faro.

Há 19 anos que implementa os projetos de sua autoria (Pinheiríadas e Francisquíadas), este ano com o nome de Licíadas. Com estes projetos, o docente consegue, num concurso cultural e desportivo, envolver outros professores, alunos de vários anos de escolaridade e familiares. Estes são uma resposta irreverente e inovadora para que, atividades não meramente curriculares e as ditas curriculares, possam coexistir, simultaneamente, num sistema de ensino que formate menos e humanize mais.

Depois de 19 anos a implementar estes projetos nas escolas, a motivação dos alunos para participarem das aulas de Educação Física aumentou significativamente, e o livro de marcar pontos, está em via de extinção. Na adaptação no ensino à distância, o Professor conseguiu manter os alunos a realizar atividade física invertendo os papeis e desafiando os alunos a preparar partes das aulas.

