“Professor Inovador de Portugal” leciona no Algarve

O prémio "Professor Inovador de Português Milage Aprender+ 2020/21” será entregue a Sílvia Domingos, do Agrupamento de Escolas Paula Nogueira, em Olhão, no dia 10 de dezembro, tendo concorrido nesta categoria professores das mais diversas zonas do País.

A premiada é Sílvia Domingos, que se destacou na criação de recursos inovadores, envolvendo a exploração recreativa de poemas de António Gedeão. Professora de Português e Inglês, Sílvia Domingos é licenciada pela Universidade de Lisboa e mestre pela Universidade do Algarve, coordenadora do departamento curricular e também da Autonomia e Flexibilidade Curricular no Agrupamento de Escolas Professor Paula Nogueira, em Olhão, sendo ainda responsável pela formação do pessoal docente e não docente.

A plataforma Milage Aprender+ é desenvolvida pela Universidade do Algarve, com recursos para o ensino de todas as disciplinas, organizados por anos de escolaridade, do pré-escolar ao 12.º ano, que podem ser utilizados em sala de aula ou no ensino a distância.

Estes prémios foram selecionados durante a 3.ª Edição dos Prémios Milage Aprender+, organizados pela Universidade do Algarve, em parceria com a Câmara Municipal de Oeiras, Agrupamentos de Escolas de Paço de Arcos e Aquilino Ribeiro, Centro de Formação de Escolas do Concelho de Oeiras, Direção Geral de Educação, Associação de Professores de Matemática, Associação de Professores de Português, Associação Portuguesa de Imprensa, INCoDe 2030, Sociedade Portuguesa de Matemática, SeguraNet, Associação Portuguesa de Professores de Inglês, Associação Portuguesa de Professores de Espanhol Língua Estrangeira, Plano Nacional de Leitura 2027, com o apoio das empresas Google, Texas Instruments, The Inventors, Garvetur, e do programa Erasmus+, da União Europeia, projetos LEARN+ e INCOLLAB.

