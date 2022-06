Professora da UAlg entre os principais cientistas de Psicologia no País

Alexandra Reis, professora catedrática da Universidade do Algarve (UAlg), ficou colocada entre os principais cientistas da área da Psicologia (6.ª posição) a nível nacional, de acordo com o ranking publicado pelo Research.com.

O ranking de melhores cientistas na área de Psicologia é feito com base num rigoroso exame de 166.880 cientistas no Google Scholar e no Microsoft Academic Graph. Para a disciplina de Psicologia, foram examinados mais de 12.536 perfis. O ranking contém valores de índice h, publicações e citações registadas em 06 de dezembro de 2021.

Alexandra Reis tem focado a sua investigação na Neurociência Cognitiva (Neuropsicologia/Psicologia Cognitiva): processamento da linguagem, memória, cognição visual, questões transculturais.

Créditos: Sul informação

Os seus interesses de investigação incluem as implicações da literacia/analfabetização no cérebro humano (nos seus diferentes níveis – comportamental, funcional e anatómico) e no desenvolvimento e perturbações da leitura.