O auditório dos paços do concelho de Silves irá acolher, no próximo dia 29 de março, entre as 9h00 e as 12h00, uma ação de formação sobre “Primeiros Socorros Pediátricos”.

A iniciativa é dirigida a docentes e auxiliares de ação educativa e é promovida através de uma parceria entre a Câmara Municipal de Silves, Rede Social, UCC Rio Arade e ARS Algarve.

A ação é de entrada livre, mas sujeita a inscrição prévia.