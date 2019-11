Professores receberam formação sobre ecosistemas costeiros

No Centro Interpretativo da Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António,

realizou-se ontem, 27 novembro, a última Ação de Curta Duração (ACD), creditada para professores, sobre «Serviços Ecossistémicos Costeiros e Estuarinos».

Foi uma iniciativa Odiana, em colaboração com o Centro de Formação de Associação de Escolas do Baixo Guadiana (CFAE Levante Algarvio), cujas temáticas incidiram sobre a gestão e monitorização do património da água no Baixo Guadiana. A iniciativa contou com 30 formandos, 25 deles professores dos Agrupamentos escolares dos concelhos de Vila Real de Santo António, Castro Marim, Tavira, Faro, Loulé e Lagoa.

A iniciativa, aberta ao público em geral, mas dirigida sobretudo a professores, educadores, agentes de educação ambiental, quadros da administração local e técnicos de organizações, possibilitou a aquisição de competências e ferramentas para explorar a importância de ecossistemas costeiros e estuarinos (e.g. Sapal de Castro Marim/VRSA), assim como o contributo de projetos formais/não formais nesta gestão. A iniciativa contou com os formadores Rui Pimenta Santos e Helena Barracosa do CC Mar – Universidade do Algarve.

Recorde que a par deste workshop, também decorreu, de 03 de Outubro a 07 de Novembro, uma oficina de formação de 30 horas, creditada, que reuniu 22 professores e providenciou formação especializada com incidência prática na Bacia do Guadiana. O objetivo foi explorar a importância de ecossistemas de água e, por conseguinte, a sua aplicabilidade em contexto escolar.

Estas iniciativas surgem no âmbito do projeto VALAGUA, onde a Odiana tem vindo a desenvolver um rol de ações, incluindo workshops, formações, ações de sensibilização, restauros ecológicos e requalificações in situ, que visam e valorização e promoção do património da água. Mais informação sobre o projeto em: www.valagua.com

Recorde que ambas as ações de capacitação foram desenvolvidas pela Associação Odiana, em colaboração com o CFAE Levante Algarvio, com o apoio da Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António (ICNF), e Municípios de Alcoutim e Castro Marim, através do projeto VALAGUA – Valorização Ambiental e Gestão Integrada de Água e dos Habitats no Baixo Guadiana Transfronteiriço, aprovado no âmbito da Primeira Convocatória do Programa Interreg V-A Espanha- Portugal (POCTEP) 2014-2020, cofinanciado pelo FEDER.