Profissionais do CHUA assinalam Dia Mundial do NIDCAP

O Serviço de Medicina Intensiva Neonatal e Pediátrica do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) associa-se às comemorações do Dia Mundial do NIDCAP (Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program) promovendo várias iniciativas nas unidades hospitalares de Faro e de Portimão.

PUB

Pretende-se com estas iniciativas dar a conhecer o programa NIDCAP aos profissionais de saúde e ao público que visita o CHUA, bem como proporcionar a reflexão sobre o impacto do programa nos recém-nascidos internados e nas suas famílias.

Assim, entre os dias 18 e 25 de março vão estar patentes nas unidades hospitalares de Faro e de Portimão duas exposições temáticas sobre NIDCAP, as quais dão a conhecer os cuidados prestados no CHUA nesta área.

Para o dia 24 de março está agendada uma sessão clínica sobre o tema “NIDCAP e a sua importância no neurodesenvolvimento”, direcionada exclusivamente para os profissionais de saúde. A sessão tem início às 12:00 no auditório da Unidade de Faro e conta com a intervenção da médica Vera Santos.

De acordo com informação dos profissionais do Serviço de Medicina Intensiva Neonatal e Pediátrica, o CHUA presta cuidados segundo a filosofia NIDCAP há 13 anos, “são cuidados individualizados centrados no bebé, na família e no desenvolvimento do bebé que permitem a adaptação do ambiente hospitalar à assistência individualizada e de excelência do bebé, com o envolvimento dos pais”.

Nos últimos anos, o investimento pessoal dos profissionais do SMIPN na formação tem sido importante com 32 profissionais com formação certificada na área através do FINE – Family Infant Neurodevelopment Education nível 1 e cinco profissionais com formação FINE nível 2, pelo Centro de treino NIDCAP do São João, a juntarem-se aos três profissionais NIDCAP existentes. O investimento é efetuado com a certeza de que o NIDCAP e o FINE são o único caminho para manter a excelência dos cuidados prestados. O NIDCAP faz agora parte do ADN desta equipa onde bebés e famílias são o centro dos nossos cuidados”, referem.