Profissional de Turismo Tiago Grosso candidata-se pelo BE a Loulé

O profissional de Turismo Tiago Grosso, de 43 anos, é o candidato escolhido pelo Bloco de Esquerda (BE) para se candidatar à Câmara de Loulé, município liderado há oito anos pelo PS.

Licenciado em Turismo pela Universidade do Algarve, o candidato “tem trabalhado desde sempre no seu setor de formação, da restauração à hotelaria, passando pelo aluguer de automóveis e pela aviação, o que lhe deu um profundo conhecimento daquela que é a principal indústria algarvia”, adianta o BE em comunicado.

Tiago Grosso tem como adversários já conhecidos na corrida à presidência autárquica de Loulé o socialista Vítor Aleixo, atual presidente e que se recandidata ao cargo, o deputado Rui Cristina (PSD) e Vergílio Ambrósio (CDU).

O candidato é natural de Loulé, “aderente do BE desde 2009 e dirigente da comissão coordenadora concelhia de Loulé” do partido, acrescenta a nota.

O partido informou ainda que o aposentado Carlos Martins, de 68 anos, técnico de eletromecânica de formação, é o cabeça de lista do BE à Assembleia Municipal de Loulé.

Segundo o BE, o candidato àquele órgão autárquico foi um dos maiores impulsionadores do movimento cooperativo habitacional em Loulé, através da Cooperativa 26 de Junho.

Eleito deputado municipal em quatro mandatos, “tem pugnado a sua intervenção pela dignificação da Assembleia Municipal enquanto órgão fiscalizador da atividade municipal”.

Atualmente, é dirigente associativo da Casa da Cultura de Loulé e na Associação Folha de Medronho – Artes Performativas.

Nas eleições autárquicas de 2017, o PS obteve a maioria absoluta em Loulé, ao garantir sete dos nove eleitos na Câmara Municipal, contra dois da coligação “Todos pelo nosso Concelho”, formada pelo PSD/CDS-PP/MPT.

A Câmara de Loulé é governada desde 2013 pelo socialista Vítor Aleixo, que se vai recandidatar a um terceiro e último mandato.

Segundo a lei, as autárquicas decorrem entre setembro e outubro, não tendo ainda sido marcada uma data.

PUB