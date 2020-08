Programa “Bons Filmes de Sempre 2020” começa quarta-feira em Tavira

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

O filme “A Quimera do Ouro”, de Charles Chaplin, assinala esta quarta-feira o início do programa “Bons Filmes de Sempre 2020”, que decorre até meados de setembro, informou a empresa Cinemalua, que promove a iniciativa.

Esta sessão inaugural do ciclo, com início às 21:30, terá lugar na Casa do Povo de Santa Catarina da Fonte do Bispo, no concelho de Tavira.

A longa-metragem conta a aventura do célebre personagem Charlot, que parte à procura de ouro no Alaska. Metendo-se numa série de situações hilariantes e apaixona-se pela bela Georgia. Tentando conquistar o seu coração com o seu charme inconfundível.

Esta será a primeira de seis sessões ao ar livre, de acesso gratuito, que integram o programa, a realizar em Agosto e Setembro em freguesias de dois concelhos do sotavento algarvio: Tavira e São Brás de Alportel.

As próximas sessões vão contar com os filmes “O Carteiro de Pablo Neruda” (19 de Agosto na Casa do Povo de Santa Catarina da Fonte do Bispo e 21 de Agosto e no Adro da Capela de São Romão, em S. Brás de Alportel), “Buena Vista Social Club” (16 de Agosto no Adro da Capela e 2 de Setembro na Casa do Povo) e “Parasitas” (16 de Setembro na Casa do Povo).

Todas as sessões começam às 21:30.