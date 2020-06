Programa de apoio à maternidade de Albufeira reabre inscrições

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

O programa de apoio à maternidade de Albufeira, intitulado “MAMIS” reabriu inscrições para as sessões educativas e de exercício físico adequado à gravidez e ao período pós-parto, anunciou a autarquia.

“MAMIS” pretende prevenir as disfunções inerentes ao estado temporário de alterações físicas, psicológicas e sociais que ocorrem durante a gravidez e no período pós-parto, ao preparar as mulheres para estas alterações e ao acompanhar o aparecimento das mesmas, minimizando os seus efeitos.

O programa inclui várias sessões educativas e de atividade física regular, que têm como objetivo criar as condições necessárias para uma gravidez saudável e uma rápida recuperação no pós-parto.

A iniciativa é dinamizada por uma terapeuta ocupacional com formação complementar no Curso de Preparação para a Parentalidade e Fitball e por uma socióloga com formação complementar em ioga.

As inscrições podem ser feitas através do telefone 289 599 690 ou do e-mail integrar@cm-albufeira.pt.

Este projeto, criado em dezembro de 2019, continuou a realizar-se durante a pandemia de covid-19 através de Skype, com sessões bissemanais.