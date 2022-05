Programa de Apoio ao Desporto reforçado em Lagos

Em resultado da análise às candidaturas recebidas no âmbito do Programa de Apoio ao Desporto (PAD) da Câmara Municipal de Lagos, são agora 25 os clubes abrangidos pelas medidas de apoio na presente época desportiva.

Na última reunião de Câmara, o executivo lacobrigense decidiu comparticipar a realização de mais três eventos desportivos – organizados pelo Olímpico Clube de Lagos, pelo Judo Clube de Lagos e pelo Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores da C.M.L – que foram considerados relevantes para o município e para as modalidades.

Outra das vertentes deste programa é o reconhecimento do mérito e dos resultados desportivos de atletas e equipas. Ao abrigo desta medida, o município irá ainda apoiar cinco atletas do Clube de Vela de Lagos qualificados para o campeonato do mundo na classe laser. Até ao momento, o investimento da autarquia em patrocínios desportivos, na presente época, já atingiu o valor de 184 500,00 mil euros.