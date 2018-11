Programa de combate ao tabagismo é caso de sucesso em Castro Marim

O programa de Combate ao Tabagismo, lançado pela Câmara Municipal de Castro Marim, está a revelar-se um sucesso e já tirou cerca de 300 pessoas do vício do tabaco naquele concelho. De acordo com o presidente da edilidade, o médico Francisco Amaral, mentor deste projeto, o facto das consultas e dos medicamentos serem gratuitos, e de haver disponibilidade permanente para atender quem quer deixar de fumar, tem sido fundamental para que tanta gente tenha deixado de fumar nestes últimos três anos.

A edição impressa e semanal do Jornal do Algarve desta semana (que está nas bancas desde esta quinta-feira) dedica um suplemento a esta iniciativa, com depoimentos de vários ex-fumadores e com uma entrevista ao médico e autarca Francisco Amaral, onde este mostra a sua indignação por o Estado “explorar a carteira e a saúde do fumador durante uma vida inteira, mas não o ajudar a deixar de fumar”.

Recorde-se que quem quiser deixar o vício e recorrer ao Serviço Nacional de Saúde tem que pagar os medicamentos e esperar, muitas vezes, vários meses por uma consulta. Em Castro Marim é tudo gratuito e as consultas são imediatas. “Já imaginaram se os dependentes da cocaína ou da heroína tivessem que pagar os tratamentos? Ninguém se tratava. Por outro lado, a decisão do fumador acontece naquele dia e naquele momento e não se pode fazer com que ele espere meses por uma consulta. A consulta tem que ser imediata”, explica o autarca.

