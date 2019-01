Programa financia reabilitação de equipamentos desportivos

.

O Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) abriu novamente candidaturas ao Programa de Reabilitação de Instalações Desportivas (PRID 2019), destinado a clubes e associações desportivas locais, com o objetivo de contribuir para a modernização e reabilitação de instalações desportivas ao serviço das populações.

As despesas elegíveis abrangem intervenções diversificadas relacionadas com a renovação, reabilitação e conservação de instalações dos clubes, designadamente, pisos desportivos, coberturas e paredes, ampliação e modernização de instalações sanitárias, construção ou reparação de redes e equipamentos de gás, água e eletricidade, reparação de sistemas de tratamento de água de piscinas; construção ou reparação de vedações, adaptação da instalação para pessoas com mobilidade condicionada e eficiência energética, entre outras obras que venham a ser consideradas pertinentes ao desenvolvimento das atividades desportivas da entidade candidata.

A comparticipação do IPDJ não pode ultrapassar 50% do total das despesas elegíveis constantes do orçamento apresentado pelas entidades candidatas, no valor máximo de 50 mil euros.

A conclusão das obras apoiadas terá como data limite 30 de abril de 2020.