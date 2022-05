Programa musical e literário nos 150 anos de Ernesto Korrodi

É no próximo dia 29 de Maio (domingo) que a música e literatura made in Algarve irão marcar presença nas comemorações dos 150 anos de Ernesto Korrodi, o arquitecto do emblemático Hotel Guadiana, em Vila Real de Santo António.

O programa das comemorações, interrompido durante o período de confinamento imposto pela situação pandémica, retomou durante o presente ano de 2022.

É nesse sentido que a cidade de Leiria, onde se estabeleceu o célebre arquitecto de origem suíça, irá receber a apresentação de Hotel Anaidaug, livro de Fernando Pessanha inspirado na História do Hotel Guadiana, e o concerto da banda IN TENTO trio, banda de Vila Real de Santo António composta por Fernando Pessanha no piano, Pedro Reis no baixo e Jorge Guedes na bateria.

Os eventos terão lugar durante a tarde e noite de dia 29 de Maio, no conhecido Teatro Miguel Franco, em Leiria.