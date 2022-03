Programa oficial das comemorações do 25 de abril passam por Albufeira

PUB

A Galeria de Arte Pintor Samora Barros abre as suas portas de 01 a 29 de abril, à exposição fotográfica de Marques Valentim, intitulada “E depois do Adeus – Fotografias com História”, uma homenagem aos acontecimentos recentes da história de Portugal após o 25 de Abril. Trata-se de uma mostra que integra o Programa Oficial das Comemorações dos 50 Anos do 25 de Abril.

Este ano, o município de Albufeira integra as Comemorações Oficiais do 25 de Abril, ao acolher a exposição de fotografias de Marques Valentim, fotojornalista de trabalho reconhecido na área da fotorreportagem.

São 50 documentos fotográficos que retratam os últimos 50 anos de Democracia. De Salgueiro Maia – o rosto da revolução – até ao “Presidente dos afetos” – Marcelo Rebelo de Sousa –, quem visitar esta mostra fotográfica reviverá ou tomará conhecimento dos momentos crucias da vida portuguesa que o fotojornalista viveu e registou.

Marques Valentim fez a sua comissão de serviço militar obrigatório em Moçambique, após ter tirado o curso de Fotografia e Cinema, nos Serviços Cartográficos do Exército. Durante os 26 meses que permaneceu em África, desenvolveu o seu gosto pela reportagem fotográfica. Quando regressou a Portugal, surge no fotojornalismo, iniciando o seu trabalho na Agência Europeia de Imprensa onde cobre os principais acontecimentos pós 25 de Abril.

A inauguração, no dia 01 de abril, sexta-feira, será às 15:30. Durante todos os outros dias, a exposição poderá ser visitada entre as 09:30 e as 12:30, e entre as 13:30 e as 17:30, exceto sábados, domingos e feriados.