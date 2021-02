Programa Operacional do Algarve abriu concursos para pequenas empresas

O Programa Operacional do Algarve mantém abertos dois avisos de concurso no âmbito do Programa Apoio à Produção Nacional (Base Local) – PAPN para micro e pequenas empresas, um dos quais direcionado exclusivamente para a indústria, com o objetivo de promover a diversificação da base produtiva regional, até 26 de fevereiro, anunciou a CCDR/Algarve.

O outro aviso é direcionado para estimular sobretudo investimentos em eficiência energética, promoção de práticas circulares e digitalização nas empresas, até 22 de março.

As empresas devem assumir o compromisso de manter os postos de trabalho, não havendo a exigência de criação de novos postos de trabalho.

Podem ser enquadráveis projetos de investimento elegível total no máximo até 235 mil euros, sendo que a taxa máxima de apoio poderá ser de 60% (incentivo não reembolsável). A duração máxima dos projetos é de 12 meses, contados a partir da data de início da sua realização, podendo, com justificação válida, ser prorrogado pela Autoridade de Gestão por mais 6 meses, sendo que a data limite para elegibilidade das despesas termina a 30 de junho de 2023.

Para concorrer o Promotor deve aceder ao Balcão 2020. A autenticação no portal requer o uso do Número de Identificação Fiscal e da palavra-chave fornecida pela Autoridade Tributária e Aduaneira.

