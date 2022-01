Programa Operacional Regional aumentou execução em 15,3%

O Programa Operacional Regional do Algarve aumentou a execução em 15,3% em 2021, sendo o melhor ano desde o início do Quadro Financeiro Plurianual 2014-2020, anunciou a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR).

Ao todo foram transferidos 48,7 milhões de euros para a economia regional algarvia, cuja taxa de execução do programa atingiu 57,4% no final do ano passado.

Já ao mesmo tempo houve também um forte impulso da taxa de compromisso, que passou dos 89,3% no início de 2021 para 109,0% no início de 2022.

“Para estes resultados foi essencial a colaboração e empenho de todos os beneficiários, dos municípios, da universidade e das empresas, entidades do terceiro sector, entidades desconcentradas da administração pública, suportados pelas estruturas técnicas da Autoridade de Gestão, da AMAL, dos GAL e dos organismos Intermédios de apoio às empresas e ao emprego e inclusão social”, refere a CCDR em comunicado.

Ao longo do ano foi também feito o reforço do investimento empresarial em inovação produtiva, no emprego qualificado, em reabilitação urbana, património e equipamentos culturais, capacitação e modernização administrativa, que atingiu uma taxa de execução superior a 60% em relação ao período 2014-2020.

Para este ano, a autoridade de gestão do programa tem como objetivo “atingir 78 a 80 por cento de taxa de execução no final de 2022, aumentando a eficiência na execução do Programa Operacional Regional, reforçando o investimento em inovação produtiva e competitividade, educação, infraestruturas escolares e cultura, ciência e inovação, emprego, empreendedorismo e inovação social, mobilidade suave, eficiência energética e energias renováveis, sempre num quadro de rigor e de cumprimento das regras de auditoria e controlo na aplicação dos fundos europeus geridos na região”, refere o presidente José Apolinário.