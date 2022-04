Programa “Toca a Mexer” arranca na próxima segunda-feira

Inicia já no próximo dia 11 de abril, segunda-feira, em Monte Francisco, o “Toca a Mexer” – programa de ginástica e relaxamento que quer garantir a manutenção da atividade física, mobilidade e autonomia dos mais idosos em Castro Marim. As aulas são semanais, personalizadas e totalmente gratuitas.

A promoção da autonomia e de um envelhecimento ativo e saudável é a principal meta deste plano desenvolvido exclusivamente para a população sénior residente no concelho de Castro Marim. O objetivo é aumentar a prática e manutenção da atividade física diária, com dinamização de exercícios que promovam a força músculo-esquelética, mobilidade, coordenação motora, estabilidade e equilíbrio corporal.

As aulas, com periocidade semanal, vão funcionar com grupos reduzidos e com dinamização de uma monitora especializada. Outro dos objetivo é que os exercícios possam ser replicados de forma autónoma no domicílio, de modo a potenciar os resultados.

Existe ainda a possibilidade de sessões individualizadas e ao domicílio para os residentes mais isolados e com dificuldades ao nível de autonomia, mediante sinalização dos parceiros sociais e numa ação de colaboração direta com o Município de Castro Marim.

Trata-se de mais uma iniciativa do projeto “Castro Marim (COM) Vida”, em parceria com o Município de Castro Marim, que pretende promover a saúde, o envelhecimento ativo e a crescente autonomia e mobilidade dos seniores.

O calendário e programa do projeto está disponível em www.odiana.pt, onde pode fazer a inscrição para as aulas. Mais informações estão disponíveis através do telefone 281 531 171 ou do e-mail [email protected].