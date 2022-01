Projeção da Católica dá vitória ao PS com possível maioria absoluta

O PS deverá vencer estas eleições com 37 a 42 por cento dos votos, o que significará na melhor das hipóteses uma maioria absoluta, contra os 30 a 35 por cento do PSD, de acordo com a projeção da Universidade Católica para a RTP.

O Chega deverá consolidar a posição no Parlamento como terceira força política com 5 a 8 por cento dos votos.Os socialistas contrariam as últimas sondagens em vésperas do acto eleitoral deste domingo, conseguindo uma votação que poderá chegar aos 42 por cento, de acordo com a projeção da Católica.

O PSD, que se aproximara dos socialistas nesses estudos, recolheu entre 30 a 35 por cento das escolhas dos eleitores.

Ainda de acordo com a projeção, a seguir vem o Chega com 5 a 8 por cento, consolidando-se como terceira força no Parlamento.

A IL garantirá entre 4 e 7 por cento da votação, o BE 3 a 6 por cento e a CDU 3 a 5. O CDS-PP, o PAN e o Livre terão entre 1 e 3 por cento.

PS contempla hipótese de maioria absoluta

Em termos de distribuição de deputados no hemiciclo, o PS tem, segundo a projeção, entre 102 e 116 – tocando a maioria absoluta –, o PSD entre 84 e 94 e o Chega entre 7 e 13 parlamentares.

A seguir vem a IL com uma estimativa de 5 a 9 deputados e BE e CDU com 3 a 7.

O Livre deverá garantir 1 ou 2 deputados, enquanto CDS-PP e PAN arriscam desaparecer do Parlamento com uma estimativa de 0 a 2 deputados.

A sondagem foi realizada pelo CESOP–Universidade Católica Portuguesa para a RTP no dia 30 de janeiro de 2022. O universo alvo é composto pelos votantes nas eleições Legislativas. Foram selecionadas quarenta e nove freguesias do país, tendo em conta a distribuição dos eleitores por Regiões NUTSII, de modo a garantir que as médias dos resultados eleitorais das últimas eleições nesse conjunto de freguesias (ponderado o peso eleitoral das suas Regiões NUTSII de pertença) estivessem a menos de 1 ponto percentual dos resultados nacionais das cinco candidaturas mais votados em cada eleição. Os inquiridos foram selecionados aleatoriamente à saída dos seus locais de voto e foi-lhes pedido uma simulação de voto em urna. Foram obtidos 27615inquéritos válidos. A taxa de resposta foi de 76,3%.