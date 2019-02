Projecto AxE (arte vezes educação) apresenta-se em Loulé

Realiza-se no próximo sábado, 16 de

fevereiro, pelas 15h00, no Cine-Teatro Louletano, a apresentação pública do Projeto

A x E (Arte vezes Educação).

As apresentações das aulas públicas

contam com a participação de duas turmas das Escolas Secundárias de Loulé de

Quarteira.

A x E (Arte vezes Educação) é um

projeto promovido pela Câmara Municipal de Loulé, que associa as ferramentas

artísticas às pedagógicas, e que pretende envolver professores, artistas e

alunos num trabalho de valorização de conteúdos curriculares do 10º ano do

ensino secundário.

