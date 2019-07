Projeto “Alcofa” alternativa aos sacos de plástico em S. Brás

No mês de julho, o Município de São Brás de Alportel, promove um conjunto de ações de sensibilização no Mercado Municipal, que visam encontrar alternativas aos sacos de plástico. No próximo dia 6, o Projeto “Alcofa, o futuro na sua mão” foi apresentado no mercado. Um projeto com o apoio da autarquia e da Algar.

No passado dia 3 de julho, no “Dia Internacional Sem Sacos de Plástico”, o Município e a Algar promoveram uma campanha de sensibilização que teve como objetivo alertar a população para o consumo desmedido de sacos de plástico, recomendando alternativas para resolver este grave problema ambiental.

O projeto “Alcofa, o futuro na sua mão” é uma atividade realizada pelo município de São Brás de Alportel, coordenada em conjunto com a Casa do Artesão e com o Mercado Municipal, com o intuito de encontrar soluções alternativas ao consumo de sacos de plástico descartáveis, e em simultâneo valorizar o artesanato e os recursos locais, recorrendo a diversos materiais.

O Município de São Brás de Alportel e a Algar solicitam o “envolvimento de todos os cidadãos na separação dos resíduos que produzem, sempre e em todo o lado e para que depositem corretamente esses resíduos nos contentores correspondentes. Ao fazê-lo estão a contribuir para evitar a poluição ambiental e a garantir que os resíduos recebem o destino adequado.” A autarquia salienta “os sacos de plástico leves são prejudiciais para o ambiente e para a saúde. No lixo misturam-se com o resto dos resíduos. Acabam por isso nos aterros ou no ambiente, onde podem permanecer mais de 300 anos. De acordo com a caracterização dos resíduos depositados em aterro de 2018, realizada pela Algar, 13% correspondem à categoria dos plásticos, sendo que 76% desse material correspondem aos sacos de plástico leves”. Devida à gravidade da situação ambiental e aos problemas que os plásticos causam, o município, apela “à mudança de comportamento de todas as pessoas do mundo relativamente ao uso dos sacos plásticos. Cada um de nós deve fazer um esforço para preservar o ambiente, optando por reduzir o uso de sacos de plástico, reutilizar sempre que possível e caso não sejam passiveis de reutilização, deverão ser depositados no contentor amarelo do ecoponto, para serem reciclados”.