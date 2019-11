Projeto algarvio ‘Ginástica com Todos’ vence concurso europeu

O projeto ‘Ginástica com Todos’ foi um dos três vencedores do concurso europeu “Beinclusive EU Sport Awards”. O concurso contou com um total de 144 participantes e era inteiramente destinado a projetos de inclusão através do desporto.

Trata-se de um projeto dinamizado pela Associação Algarvia de Pais e Amigos de Crianças Diminuídas Mentais (AAPACDM), em parceria com a Associação de Ginástica do Algarve (AGA), com o apoio da Federação de Ginástica de Portugal, através do Projeto Ginástica Solidária.

Hugo Mendes, criador do projeto em 2014, afirma: “Sinceramente nem sei o que este reconhecimento nos pode dar. Calculo que, sendo promovido pela União Europeia, além de evidenciar o projeto em si, demonstra Portugal como exemplo de boas práticas através do desporto, neste caso da ginástica. Estou convencido que irá trazer ainda mais visibilidade e mais apoios para este projeto, de forma a expandi-lo para outros distritos e até internacionalizar-se”.

O projeto conta, neste momento, com cerca de 70 ginastas na região algarvia, como Tavira, Faro, Albufeira e Silves. Conta, ainda, com o apoio do Clube Instrução e Recreio Mexilhoeirense em Portimão, em parceria com o Lar Residencial da CRACEP, e vai arrancar em breve um projeto novo com a Teia D’Impulsos.